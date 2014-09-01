وكيل تعليم الفيوم يجتمع مع موجهي العموم استعدادًا للعام الدراسى

عقد المهندس محمود ابو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اجتماعًا مع موجهي العموم بمسرح المديربة، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد.

أكد وكيل الوزارة، أن مهام الموجه هو تصحبح مسار العملية التعليمية والتركيز علي النواحي الإنسانية في التعامل والتوجيه الفني فهو من يعيش مدي نجاح العملية التعليمية داخل الفصول .

وتابع أننا نريد عام دراسي متميز وبه ناحية تعليمية متميزة، وأن يكون هناك ناتج للتعليم ولابد من تغيير الصورة السيئة عن التعليم ومن يتحدث عن أولياء الامور يتحدث بالناحية الإيجابية وليست السلبية وأن يكون هناك مردود تعليمي ، وضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين بالمدارس والتوقيع داخل دفتر الحضور في بداية العام الدراسي وأن يلتزم المعلم بالنصاب القانوني لعدد الحصص .

وأشار إلى أنه لابد من الاطلاع علي الكتاب المدرسي هل به أخطاء أم لا وهل طباعته قديمة أم جديدة والعجز والزيادة في هيئة التدريس .

وأضاف أن الفيوم من أوائل المحافظات في الأنشطة وتوجد طالبة حصلت علي المركز الثالث علي مستوي العالم في الأنشطة ولابد من ممارسة الأنشطة داخل أسوار المدارس وتحت عناية مديري المدارس والمعلمين وإيجاد حلول جذرية للمشكلة إذا كانت في حدود الامكانيات المتاحة ومعالجة كافة السلبيات الموجودة بالفصل وعمل شرح درس نموذجي للمعلم والطالب .