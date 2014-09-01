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برلمان طبرق يعيد تكليف عبدالله الثني بتشكيل حكومة ليبيا

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برلمان طبرق يعيد تكليف عبدالله الثني بتشكيل حكومة ليبيا برلمان طبرق يعيد تكليف عبدالله الثني بتشكيل حكومة ليبيا

عبدالله الثني

أعاد البرلمان الليبي، في طبرق، اليوم الإثنين، تكليف عبد الله الثني، بتشكيل حكومة جديدة، في حين قالت مصادر من المؤتمر الوطني العام، إن غداً، الثلاثاء، هو الموعد الأخير لرئيس حكومة الإنقاذ الوطنية، عمر الحاسي، لتقديم تشكيلته الحكومية والمكوّنة من عشرة وزراء.

وتوقعت المصادر ذاتها ألا يقدّم الحاسي تشكيلته الوزارية في الموعد المحدد، مشيرة الى “عدم رغبة المؤتمر الوطني في منحه فرصة ثانية، وتكليف آخر مكانه لتشكيل حكومة وطنية مصغّرة”، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ودعا مجلس شورى ثوار طرابلس، الذي تشكّل عقب انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس، في بيان، إلى دعم حكومة عمر الحاسي، مطالباً في الوقت ذاته “بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري”.

وكان المؤتمر الوطني العام قد شكّل خلال جلسة عقدها أمس، الأحد، لجاناً عدّة لتتولى إدارة الوضع الحالي في ليبيا. وقال عضو المؤتمر، محمد مرغم، إنّ اللجنة المشكلة، قسّمت إلى لجنة عسكريّة، مكلفة بالتواصل مع الجبهات، لتقيّم المواقف العسكريّة على الأرض، ولجنة قانونية ولجنة للشؤون الخارجية لتتواصل مع السفارات في دول العالم، فضلاً عن لجان قانونية لدراسة القضايا والطعون الموجهة ضد أشخاص بالخيانة.

وناقش المؤتمر، وفق مرغم، مسألة إحالة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى المساءلة القانونية بين الأعضاء، لكنّه أجّل بتّ الموضوع إلى الجلسة المقبلة.

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