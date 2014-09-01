بوتين : “كييف” لا تريد حوارا حقيقيا مع جنوب شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلطات كييف لا تريد إجراء حوار حقيقي مع جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بوتين – في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين نقلتها وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية – ” أعتقد أن السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة في أوكرانيا يتمثل في أن سلطات كييف الحالية لا تريد إجراء حوار سياسي ذي مضمون حقيقي مع شرق بلادها”.

وبشأن أفعال المسلحين ، أشار بوتين إلى أن هدفهم هو إبعاد القوات المسلحة الأوكرانية والمدفعية عن المدن الكبرى في شرق البلاد لمنع قصف الأحياء السكنية.

وأكد الرئيس الروسي أن المهمة الرئيسية الآن تتمثل في إنقاذ المدنيين في المدن التي حاصرتها القوات النظامية الأوكرانية وتقوم بقصفها بشكل مباشر ، وقال إن دولا عديدة تفضل تجاهل ذلك.

وأضاف أن عملية مفاوضات مباشرة مهمة جدا تبدأ حاليا ، مؤكدا أنه عمل على ذلك مع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو ونظراء أوروبيين ، وتم في النهاية التوصل إلى اتفاق حول استئناف الاتصالات.