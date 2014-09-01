محافظ الشرقية لمديرو المستشفيات: من لايقدر على العمل “يرحل”

عقد الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية اجتماعًا مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بحضور الدكتور عصام عامر وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمناقشة إحتياجات كل مستشفى من الخطة الإستثمارية 2014/2015 ولتحقيق منظومة إنضباطية للعمل داخل المستشفى ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وطلب المحافظ خلال الإجتماع إجراء حركة تغييرات بين مديرى المستشفيات لكسر حالة الجمود فى العمل ولقطع الباب أمام الفساد والتبلد الإدارى ، مؤكداً أن المنصب الإدارى ليس شرفاً وإنما تكليف وإلتزام وعمل ، وقال أنا عايز ثورة فى المنظومة الصحية ، ومن لم يستطع العمل فليرحل.

وأضاف المحافظ نحن بحاجة لنموذج إدارى ناجح ليعم على جميع مستشفيات المحافظة ، وخلال الإجتماع ناشد محافظ الشرقية نقابة الأطباء ىبالشرقية التعاون مع الإدارة التنفيذية للمساعدة فى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى القانون فى حالة عدم الإلتزام بمواعيد العمل وسوء مستوى الخدمة داخل المستشفى مشيراً إلى أن النقابة لاتتستر على فاسد أو متلاعب وقال لن أسمح لأى طبيب يقوم بالحصول على أجازة مرضية أن يعمل بمستشفى خاص وهدد بغلق عيادات الأطباء فى حالة عدم إلتزامهم بالعمل داخل المستشفيات العامة والمركزية .

وأشار المحافظ إلى أهمية توقيع جزاءات رادعة وإيقاف عن العمل لردع الأطباء المتغيبين عن النوبتجية وغير الملتزمين لتحقيق منظومة إنضباطية إنطلاقاً من مصر الجديدة وأضاف أنه قرر رفع سلطات واسعة لمديرى المستشفيات لتوقيع جزاءات على كل من لم يلتزم من الأطباء تصل الإيقاف عن العمل .

وقال المحافظ لمديرى المستشفيات والإدارات الصحية من غير المقبول منح أى طبيب أو موظف تقرير آداء سنوى امتياز وهو حاصل على جزاء ومن يخالف ذلك يجازى .

وخلال الإجتماع إستعرض محافظ الشرقية مشروع الربط الإلكترونى بين المستشفيات بالمحافظة لتوفير بيان بالآماكن الخالية لسرعة توجه الحالات المرضية فوراً ولضمان عدم ضياع الوقت وحرصاً على مصلحة المريض .