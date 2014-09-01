Top 10: أجمل النجمات بالشعر البني

يتميّز الشعر البني بأنه يُناسب السمراوات، كما الشقراوات. فهو يمنح الأولى إشراقاً والثانية تألّقاً. لكن لكلّ نجمة طريقتها الخاصّة في استخدام هذا اللون على شعرها مع القصّة والتسريحة المناسبة لتحصل على إطلالة مميّزة. إليك بالصور أجمل النجمات اللواتي تميّزن بالشعر البنيّ.

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المرتبة الأولى: تحتلّ Miranda Kerr المرتبة الأولى مع بعض الخصل الشقراء.

المرتبة الثانية: Rihanna حيث يفتح اللون البني بالتدريج ليصل إلى الأشقر، عند الأطراف السفلى من الشعر.

المرتبة الثالثة: Kate Middleton تتميّز بالشعر البنيّ الطبيعيّ الذي يليق بلون بشرتها.

المرتبة الرابعة: Jessica Alba بالتسريحة المتوسّطة الطول.

المرتبة الخامسة: Kerry Washington التي أضافت الخصل البنيّة إلى الشعر الأسود مع قصة الغرّة.

المرتبة السادسة: Camilla Belle اعتمدت اللون البنيّ الداكن مع التسريحة الجانبية.

المرتبة السابعة: Jennifer Lopez مع الشعر الأومبري الذي يميل إلى الأشقر.

المرتبة الثامنة: Victoria Beckham التي اعتمدت على تموّجات اللون البنيّ من الداكن إلى الفاتح.

المرتبة التاسعة: Joan Smalls تميّزت بالغرّة مع اللون البنيّ الذي يبدأ فاتحاً، ثمّ يتّجه نحو البنيّ الداكن في الأسفل.

المرتبة العاشرة: Eva Mendes بالشعر البنيّ الذي يميل إلى الأحمر.

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