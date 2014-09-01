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عودة لأناقة الستينات في خريف وشتاء 2014

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عودة لأناقة الستينات في خريف وشتاء 2014 عودة لأناقة الستينات في خريف وشتاء 2014

الإثنين 01-09-2014 04:16

يعتقد البعض أن عالم الموضة يعيد نفسه كل فترة، وقد قرر المصممون أن يعيدونا لأناقة الستينات الساحرة وإطلالاتها الأنيقة لنشهد عودة للأناقة الكلاسيكية على منصات العروض ولموسم خريف وشتاء 2014-2015.

تتميز أزياء الستينات ببساطتها ونعومة قصاتها، وهذا الأسلوب في البساطة هو ما اعتمده مصممو الأزياء لموسم الخريف المقبل، ولكنهم حرصوا على أن يضعوا عليها بصماتهم المعاصرة الأنيقة لتكون مواكبة لأزياء وملابس 2014، ففي مجموعة Christopher Kane عرضت أزياء الستينات الساحرة بطبعات جميلة، وفي عرض Miu Miu أضيفت تفاصيل عصرية كالبلاستيك والأقمشة اللماعة لتلك الفساتين القصيرة، أما في عرض Valentino فقد دمجت القصات الناعمة مع الطبعات المبتكرة بطريقة جميلة وجذابة.

وعدا عن الفساتين القصيرة ذات القصة المستقيمة التي انتشرت بكثرة في ستينات القرن الماضي وظهرت في عروض عديدة، مثل: Carven، و Dsquarred2 ، بالإضافة إلى Saint Laurent، فقد شهدنا أيضاً انتشاراً للبدل الجميلة بتصاميم "الريترو" في عروض الخريف المقبل، منها: Delpozo، و Gucci.

شاهدي معنا ظهور أناقة الستينات في عروض خريف وشتاء 2014-2015، وأخبرينا برأيك.

 

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