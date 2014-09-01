أكثر النجمات أناقة في مهرجان البندقية السينمائي

بدأ مهرجان البندقية السينمائي قبل أيام، وقد شهدنا منذ انطلاقته أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، إذ حرصت كل نجمة على أن تظهر بأجمل إطلالاتها في هذا المهرجان السينمائي المنتظر.

اختارت الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone فستاناً أنيقاً من التول الأخضر حمل توقيع دار "Valentino" وبدت متألقة كعادتها فيه، بينما اختارت المخرجة اللبنانية الشهيرة نادين لبكي أحد تصاميم مصممها المفضل إيلي صعب لإطلالتها على السجادة الحمراء.

ومن ناحية أخرى شهدنا تنوعاً كبيراً في ألوان الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء، فبالإضافة إلى اللون الأخضر الذي اختارته النجمة إيما ستون ظهرت الممثلة الإسبانية نيفيس ألفاريز Nieves Alvarez بفستان فوشي جميل أكملته بمجوهرات فضية ساحرة، وارتدت لويزا رانيري Luisa Ranieri فستاناً أنيقاً باللون الكحلي، بينما ظهر اللون السماوي في أكثر من إطلالة على السجادة الحمراء للمهرجان.

أما الإطلالة الأجمل حتى هذه اللحظة في مهرجان البندقية السينمائي فكانت من نصيب عارضة الأزياء الجميلة اليساندرا امبروزيو Alessandra Ambrosio التي ظهرت بفستان أحمر جميل من "Alberta Ferretti"، وقد نسقته مع حذاء أسود كلاسيكي من "Salvatore Ferragamo" وعقد جميل من Chopard .



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