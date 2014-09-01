بالصور.. 13 خطوة لحماية كلمات السر الخاصة بك من السرقة

مع تزايد فجوة الخطر الأمني على شبكة الانترنت، يدعو العديد من خبراء الأمن الإلكتروني إلى ضرورة تغيير كلمات السر إلى أخرى جديدة وأشد صعوبة.

ولكن أغلب مستخدمي شبكات الإنترنت يتكاسلون عن تغيير كلمات السر الخاصة بهم بسب تشابه نفس كلمة السر لأكثر من حساب على البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لذا، استعرضت مجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية مزايا تطبيق إلكتروني جديد يساعدك على إيجاد كلمة سر جديدة ذكية، كما يمكنك تغييرها من جديد وقت الحاجة بكل سهولة.

التطبيق اسمه «LastPass»، ويحتاج إلى 30 دقيقة أو أقل لتثبيته، في 13 خطوة، وربما تتكلف بعض الأموال فيما يبلغ 12 دولار أمريكي أو أقل إذا احتجت مميزات أكثر.

اتبع الخطوات التالية المُبينة بالصور لتغيير كلمة السر:

- ادخل على الموقع وحمّل التطبيق الإلكتروني مجانا

- لابد أن ترى تلك الصورة على شاشة الكمبيوتر الخاصة بك

- إذا كانت أول مرة تستخدم فيها التطبيق، عليك إنشاء حساب جديد على الموقع

- أملأ البيانات الخاصة بك واضغط على «موافق على شروط الخدمة»

- سيبدأ LastPass في مصادرة جميع كلمات السر التي تستخدمها على الكمبيوتر الخاص بك

- سيطلب منك الموقع غلق النافذة الإلكترونية لتثبيت التطبيق

- ربما يحتاج الأمر إلى أذن أمني لكي تسمح LastPass بالعمل

- فور انتهاء العملية، ستجد العلامة المبينة أدناه على الجانب الأيمن بالأعلى عي نافذتك

- اضغط على Sign in ثم ادخل البيانات التي أدخلتها مسبقا أثناء إنشائك حسابك الإلكتروني على LastPass.

- الصفحة المبينة ستكون هي الصفحة الرئيسية لك وتتضمن جميع كلمات السر الخاصة بك

- إذا اضطررت لاحقا إلى زيارة موقع إلكتروني يتطلب التسجيل للدخول إليه، اضغط على علامة LastPass وسيتم ملأ بياناتك بشكل تلقائي.

- عند دخولك على أي موقع إلكتروني، اضغط على علامة LastPass ثم اختر Generate Secure Password

- سيعمل LastPass على عمل كلمة سر جديدة لك، وفي أي مرة تريد تغيير كلمة السر، ارجع إلى الموقع وهو سيعمل على توليف كلمة سر جديدة صعبة.