أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. 13 خطوة لحماية كلمات السر الخاصة بك من السرقة

Google+ Print

مع تزايد فجوة الخطر الأمني على الانترنت، يدعو العديد من خبراء الأمن الإلكتروني إلى ضرورة تغيير كلمات السر إلى أخرى جديدة وأشد صعوبة.

ولكن أغلب مستخدمي شبكات الإنترنت يتكاسلون عن تغيير كلمات السر الخاصة بهم بسب تشابه نفس كلمة السر لأكثر من حساب على البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لذا، استعرضت مجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية مزايا تطبيق إلكتروني جديد يساعدك على إيجاد كلمة سر جديدة ذكية، كما يمكنك تغييرها من جديد وقت الحاجة بكل سهولة.

التطبيق اسمه «LastPass»، ويحتاج إلى 30 دقيقة أو أقل لتثبيته، في 13 خطوة، وربما تتكلف بعض الأموال فيما يبلغ 12 دولار أمريكي أو أقل إذا احتجت مميزات أكثر.

اتبع الخطوات التالية المُبينة بالصور لتغيير كلمة السر:

- ادخل على الموقع وحمّل التطبيق الإلكتروني مجانا

Go to the LastPass website and download the app.

- لابد أن ترى تلك الصورة على شاشة الكمبيوتر الخاصة بك

This screen should appear on your computer.

- إذا كانت أول مرة تستخدم فيها التطبيق، عليك إنشاء حساب جديد على الموقع

If you're new to LastPass, you need to create a new account.

- أملأ البيانات الخاصة بك واضغط على «موافق على شروط الخدمة»

Put in all your important information and agree to the terms of service.

- سيبدأ LastPass في مصادرة جميع كلمات السر التي تستخدمها على الكمبيوتر الخاص بك

Let LastPass import your passwords from your browsers. It will grab them from all the browsers you use.

- سيطلب منك الموقع غلق النافذة الإلكترونية لتثبيت التطبيق

Your Web browser will shut down while setting up.

- ربما يحتاج الأمر إلى أذن أمني لكي تسمح LastPass بالعمل You might have to grant permission for LastPass to work with your browser.

- فور انتهاء العملية، ستجد العلامة المبينة أدناه على الجانب الأيمن بالأعلى عي نافذتك Once the setup process is done, you'll see this icon in the upper-right corner. Enter Sign In.

- اضغط على Sign in ثم ادخل البيانات التي أدخلتها مسبقا أثناء إنشائك حسابك الإلكتروني على LastPass.

Click on the icon and enter your email and password to access the desktop site.

- الصفحة المبينة ستكون هي الصفحة الرئيسية لك وتتضمن جميع كلمات السر الخاصة بك

The main page of the app is called The Vault. It becomes the hub for you to customize your preferences within LastPass. It also stores all your passwords.

- إذا اضطررت لاحقا إلى زيارة موقع إلكتروني يتطلب التسجيل للدخول إليه، اضغط على علامة LastPass وسيتم ملأ بياناتك بشكل تلقائي.

When you visit a site that requires a password, click on the LastPass icon. It will enter your user name/password for you.

- عند دخولك على أي موقع إلكتروني، اضغط على علامة LastPass ثم اختر Generate Secure Password

This is the best part. Look for that icon in your browser in the corner and click on it.

Click on "Generate Secure Password."

- سيعمل LastPass على عمل كلمة سر جديدة لك، وفي أي مرة تريد تغيير كلمة السر، ارجع إلى الموقع وهو سيعمل على توليف كلمة سر جديدة صعبة.

LastPass will create a new password for you. Anytime you need to change a password, just go to the website and use LastPass to generate a new password.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه