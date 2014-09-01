بالصور.. أول مكتبة «بلا ورق» في جامعة فلوريدا الأمريكية

بتكلفة بلغت 60 مليون دولار، افتتحت جامعة «فلوريدا» الأمريكية أول مكتبة في الولاية لا تحتوي على كتاب ورقي واحد، بينما تم تحميل نحو 135 ألف كتاب رقمي على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، والأجهزة اللوحية مثل «التابلت و الآي باد».

وأصبحت جامعة «فلوريدا» ضمن حفنة صغيرة من الجامعات التي افتتحت مثل هذه المكتبات في السنوات الأخيرة، حيث يتم تبديل الكتب الورقية بأخرى رقمية، بعد اتفاق المكتبة مع دور النشر ومؤلفي الكتب.

وحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، الأحد، فإن هدف الجامعة من وراء المكتبة الرقمية، التي تبلغ مساحتها 11 ألف قدم مربع، هو التخلص نهائيا من الأوراق التي قد تتعرض للتلف أو الضياع في أي وقت.

وإذا أراد أي طالب قراءة كتاب معين لا تمتلكه المكتبة حتى الآن، بإمكانه قراءة ذلك الكتاب مجانا أول مرة، وإذا فتحه مجددا، تشتريه المكتبة تلقائيا من خلال الإنترنت.

المكتبة الرقمية في فلوريدا ليست الأولى في الولايات المتحدة، فهناك مكتبة رقمية في مكتبة عامة في ولاية «تكساس»، وأخرى في مدرسة في «منيسوتا»، ومكتبتين في الوكالة الدولية للفضاء.