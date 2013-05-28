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Todd Haynes سيتولّى إخراج Carol

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Todd Haynes سيتولّى إخراج Carol Todd Haynes سيتولّى إخراج Carol

الثلاثاء 28-05-2013 09:14

بيروت _ إدي اسطا

بعد أن قدّم لنا عدّة أفلام ناجحة أذكر منها Velvet Goldmine و I'm Not There و Far from Heaven الذي ترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي، إختارت شركة The Weinstein Company المخرج Todd Haynes ليتولّى إخراج الفيلم الدرامي الرومنسي Carol الذي سيجمعه للمرة الثانية بالممثلة Cate Blanchett بعد فيلم I'm Not There عام 2007. الفيلم مقتبس عن رواية للكاتبة Patricia Highsmith بعنوان The Price of Salt صدرت في العام 1952 ومن المتوقّع أن يبدأ تصويره قريباً في لندن ونيويورك.

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