إصابة طويلة لرامي ربيعة.. واللاعب: حزين من الأهلي

اكتشف رامي ربيعة اللاعب المنضم حديثا لسبورتنج لشبونة من الأهلي حاجته إلى جراحة عاجلة، بعدما عانى من آلام عقب المشاركة في مباراة مع الفريق الرديف للنادي البرتغالي.

وشارك ربيعة لأول مرة بقميص سبورتنج في مباراة الفريق الرديف أمام أفيس يوم الأربعاء الماضي، وصنع هدفا.

وشعر ربيعة بآلام في البطن عقب المباراة، وأثبتت الفحوصات معاناته من مشاكل في منطقة الحوض المتصلة بعضلات البطن، وحاجته إلى جراحة عاجلة.

وقال ربيعة لـFilGoal.com: "حزين من الأهلي بسبب إصابتي، وأشعر بالصدمة حتى الآن من الناس التي اتهمتني ظلما بأنني أتهرب من مباريات الفريق لرغبتي في الاحتراف".

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة في الحوض خلال مباراة منتخب مصر أمام تشيلي الودية يونيو الماضي، وغاب بعدها عن الأهلي، لتخرج اتهامات للاعب بأنه يتهرب من اللعب لإجبار النادي الأحمر على الموافقة على عرض سبورتنج لشبونة لضمه.

وشارك بعدها ربيعة كبديل في مواجهة سيوي سبورت في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية، وهي المباراة الأخيرة له مع الأهلي، والتي قد تكون السبب في تفاقم إصابته.

وتابع "هذه الإصابة القوية تبرأني من أي تهم وُجهت لي الفترة الماضية، فلست أنا من أقوم بهذه الأفعال".

ويغيب ربيعة عن الملاعب لفترة تصل إلى خمسة أسابيع بعد الخضوع للجراحة.

وبذلك يتأكد غياب اللاعب الواعد عن مباراتي منتخب مصر أمام السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.