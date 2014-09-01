أعراض غير مقلقة تصيب مولودك في شهره الأول

تصيب مولودك في شهره الأول بعض الأعراض التي قد ترينها خطرة، ولكنها بتاتاً غير مقلقة، وبقليل من الرعاية والتفهم لها تنقضي وتمر، عنها يتحدث الدكتور طارق علوان أخصائي طب الأطفال حيث يقول: "من الأعراض التي تصيب المواليد في الشهر الأول، ولا تستدعي قلقاً من الأم:



• فقدان الشهية: فغالباً ما يكون مولودك يتمتع بشهية جيدة، ثم فجأة يفقدها، وهذا عرض طبيعي لا يستدعي قلقاً إطلاقاً؛ فسرعان ما يستعيدها وحده. وعليك البحث عن علة مرضية مثل الزكام الذي يجعله يعزف عن الرضاعة.



• كثرة البكاء: حيث تنتاب الرضع نوبات البكاء في المساء، وتستمر لدقائق، وأحياناً لساعات لا تتجاوز الثلاث، وأسبابها كثيرة، منها شعور الوليد بالبرد وارتفاع حرارته أو بلل الحفاض، ويمكن علاجه بالهدهدة، وتغيير جو الغرفة، وإصدار أصوات تغطي على صوت بكائه.



• مرض الصفراء؛ حيث يظهر في اليوم الأول، وهو يكون نتيجة لاختلاف زمرة دم الأم عن الوليد، أو لنزف داخلي، أو تكسر الدم.



• الصفراء في اليوم الثاني، وهو عرض عادي، ويستمر لأسبوعين أو أقل، ولا يستدعي علاجاً. وسببه عدم اكتمال نمو الكبد بطريقة كافية؛ للتعامل مع مادة الصفراء، وفي حال استمراره لأكثر من أسبوعين يستدعي التدخل الطبي.



• بياض فم المولود، وهو بسبب الرضاعة، ولا يستدعي القلق، ولكن في حال تكون طبقة بيضاء لا تزول عند مسحها بقطعة قطنية، فهي تكون عبارة عن عدوى فطرية، وتستدعي العلاج، وتسبب النزف في حال محاولة إزالتها بالقوة.



• نقص الوزن وهو أمر طبيعي جداً، بحيث ينقص وزن المولود خلال الأسبوع الأول من ولادته بنسبة من 5: 10% بسبب تخلصه من السوائل، وسرعان ما يزداد وزنه بعد الشهر الأول، وبزيادة تقارب الكيلو جرام الواحد كل شهر.



• علامات الولادة مثل البقع الزرقاء في الجسم، وتزول تلقائياً، ولا يمكن أن نطلق عليها اسم «الوحمة».