يوم_الحسم .. تقارير: فالكاو إلى مانشستر يونايتد

ارتبط راداميل فالكاو نجم موناكو بالانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي تارة وإلى أرسنال أو يوفنتوس تارة أخرى، ولكن في النهاية تؤكد التقارير الإنجليزية أنه وقع مع مانشستر يونايتد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن فالكاو فضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي وأرسنال، بعدما تأكد من عدم وجود نية من ريال مدريد لضمه.

ويفضل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ضم مهاجم بديلا لكريم بنزيمة، ولذلك اتجه لخافيير هرنانديز "تشيشاريتو" المهاجم البديل في مانشستر يونايتد.

وتؤكد أيضا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن فالكاو وافق على الانتقال على سبيل الإعارة إلى مانشستر يونايتد.

واتفقت صحيفتا "تيليجراف" و"إندبندنت" على نفس الخبر، وهو انتقال النمر إلى صفوف يونايتد.

كيف حسم يونايتد؟

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" بعض التفاصيل المادية المزعومة للصفقة، حيث تؤكد أن مانشستر يونايتد دفع 51 جنيه إسترليني ( 65 مليون يورو ) لموناكو من أجل ضم فالكاو.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد لم يتفق حتى الآن مع فالكاو على التفاصيل الشخصية للعقد، ولكن نية الاتفاق بين الطرفين موجودة.

وسيسافر فالكاو في طائرة خاصة من مدينة نيس الفرنسية إلى مانشستر للتوقيع على العقد.

وتزعم صحيفة "جارديان" أن مانشستر يونايتد سيدفع 200 ألف جنيه إسترليني لفالكاو كراتب إسبوعي.

وكل هذا يأتي ضمن عقد يستمر لأربعة مواسم.

صراع إنجليزي

وكان أرسنال أول فريق إنجليزي سعى لضم فالكاو، حيث عرض استعارته من موناكو مقابل ثمانية ملايين ونصف المليون يورو.

وبعدها دخل مانشستر سيتي بثقله في الصفقة، بعدما وافق ألفارو نيجريدو على الرحيل إلى فالنسيا مساء الأحد.

ولكن على غير المتوقع، يبدو مانشستر يونايتد الأقرب لضم النجم الكولومبي صاحب الـ28 عاما.