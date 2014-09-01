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#يوم_الحسم .. صورة - تشيشاريتو يجتاز الفحص الطبي لريال مدريد

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#يوم_الحسم .. صورة - تشيشاريتو يجتاز الفحص الطبي لريال مدريد #يوم_الحسم .. صورة - تشيشاريتو يجتاز الفحص الطبي لريال مدريد

اجتاز المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيشاريتو" مهاجم مانشستر يونايتد الكشف الطبي لريال مدريد، تمهيدا للانضمام إلى الميرنجي بحسب صحيفة "ماركا".

وذكرت الصحيفة المدريدية أن تشيشاريتو زار مستشفى سانيتاس في مدريد، حيث خضع هناك للفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى فريق كارلو أنشيلوتي.

واجتاز تشيشاريتو الكشف الطبي بنجاح، ليصبح قريبا من إتمام التعاقد مع ريال مدريد.

وسيكون التعاقد على شكل إعارة لمدة موسم، مع أحقية الميرنجي في شراء المهاجم المكسيكي الدولي.

ويحقق تشيشاريتو رغبة أنشيلوتي في تواجد مهاجم يلعب دور البديل لكريم بنزيمة.

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