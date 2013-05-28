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هل تنضم Amanda Seyfried الى While We're Young؟

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هل تنضم Amanda Seyfried الى While We're Young؟ هل تنضم Amanda Seyfried الى While We're Young؟

أعلن المخرج والسيناريست Noah Baumbach أنه يقوم حالياً بمحادثات مع الممثلة Amanda Seyfried لإقناعها بالإنضمام الى فيلمه المقبل While We're Young الذي من المفترض أن يبدأ تصويره مع بداية الخريف في مدينة نيو يورك. الفيلم يجمع بين الدراما والكوميديا وسبق أن انضم اليه كل من Ben Stiller و Naomi Watts و Adam Driver. تدور قصة الفيلم حول مخرج أفلام وثائقية وزوجته اللذين ستتغير حياتهما عندما يصبحان أصدقاء مع ثنائي أصغر منهما سناً. يذكر أن الممثلة Amanda Seyfried أعطت صوتها لإحدى الشخصيات في الفيلم الكرتوني Epic الذي يبدأ عرضه هذا الأسبوع.

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