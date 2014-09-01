' لا ينبغي أن ننسي رباعية سوسيداد '

(إفي): صرح حارس مرمى فريق ريال مدريد إيكر كاسياس، بأن فريقه قدم أداء مروعا خلال مباراته يوم الأحد أمام ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي انتهت بخسارته 2-4.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة (كانال بلوس) التلفزيونية عقب المباراة قال كاسياس: "في البداية أود تهنئة ريال سوسيداد، ما حدث بمثابة أمر غير معتاد، لقد قدمنا أداء مروعا ولم نكن

جيدين، لا يمكننا إهدار مباراة بهذا الشكل".

و أبرز حارس مرمى الملكي أن الفريق ينبغي عليه بذل قصارى جهده من أجل أن

يتحسن "فنحن ندافع عن ألوان فريق كبير، وهذا ليس الشكل الذي ينبغي علينا تقديمه".

كما أشار كاسياس إلى ضرورة أن تكون هناك كثافة أكبر في طريقة لعب الريال والانتباه إلى تسديدات كالتي جاءت منها أهداف ريال سوسيداد، بالإضافة إلى التركيز الشديد في مختلف مراكز الملعب.

وأكد حارس المرمى أن ما حدث في المباراة لا يجب أن يتكرر مجددا، مبينا أن الملكي لا ينبغي أن ينسى مباراة ريال سوسيداد لكي يتعلم منها في المباريات المقبلة.