أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

افتتاح مشروع “الطرق المؤدية إلي التعليم العالي ” بجامعة الفيوم

Google+ Print
افتتاح مشروع “الطرق المؤدية إلي التعليم العالي ” بجامعة الفيوم افتتاح مشروع “الطرق المؤدية إلي التعليم العالي ” بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لمشروع ” الطرق المؤدية الى التعليم العالى – البرامج التدريبية لتنمية مهارات التفكير والادارة Dtms المنهج السلوكى – منهج المعرفى ” ومنهج اللغة الانجليزية “.

حضر الافتتاح الدكتور حازم على عطية عميد كلية الهندسة والأستاذ الدكتور مجدى عتيبة منسق المشروع بالجامعة والأستاذ الدكتور سيد أحمد كاسب مدير المشروع وعدد من المدربين والطلاب المشاركين فى المشروع .

فى بداية كلمته قدم الدكتور فريد حيدر الشكر للقائمين على المشروع واشار الى أهمية الوقت فى حياة كل انسان ودعا الطلاب الى ضرورة ترشيد الصحة والطاقة واستغلالهما وتنظيم الوقت حيث يؤدى ذلك الى النجاح وتحقيق الاحلام والطموحات .

وفى كلمة الدكتور مصطفى عبد الراضى المدرب بالمشروع، والتى القاها نيابة عن المدربين ذكر أن الهدف من المشروع هو تنمية مهارات التفكير والادارة لدى الطلاب بحيث يتم تأهيلهم لسوق العمل بمجرد تخرجهم من الجامعة وأن عدد المتدربين بالمشروع حوالى 60 طالب تم اختيارهم عن طريق اجتياز عدد من الاختبارات والمقابلات الشخصية .

والجدير بالذكر بأن المشروع منحة مشتركة بين مؤسسة فورد الامريكية والجامعات المصرية ومقر المشروع هو كلية الهنسة جامعة القاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا