افتتاح مشروع “الطرق المؤدية إلي التعليم العالي ” بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لمشروع ” الطرق المؤدية الى التعليم العالى – البرامج التدريبية لتنمية مهارات التفكير والادارة Dtms المنهج السلوكى – منهج المعرفى ” ومنهج اللغة الانجليزية “.

حضر الافتتاح الدكتور حازم على عطية عميد كلية الهندسة والأستاذ الدكتور مجدى عتيبة منسق المشروع بالجامعة والأستاذ الدكتور سيد أحمد كاسب مدير المشروع وعدد من المدربين والطلاب المشاركين فى المشروع .

فى بداية كلمته قدم الدكتور فريد حيدر الشكر للقائمين على المشروع واشار الى أهمية الوقت فى حياة كل انسان ودعا الطلاب الى ضرورة ترشيد الصحة والطاقة واستغلالهما وتنظيم الوقت حيث يؤدى ذلك الى النجاح وتحقيق الاحلام والطموحات .

وفى كلمة الدكتور مصطفى عبد الراضى المدرب بالمشروع، والتى القاها نيابة عن المدربين ذكر أن الهدف من المشروع هو تنمية مهارات التفكير والادارة لدى الطلاب بحيث يتم تأهيلهم لسوق العمل بمجرد تخرجهم من الجامعة وأن عدد المتدربين بالمشروع حوالى 60 طالب تم اختيارهم عن طريق اجتياز عدد من الاختبارات والمقابلات الشخصية .

والجدير بالذكر بأن المشروع منحة مشتركة بين مؤسسة فورد الامريكية والجامعات المصرية ومقر المشروع هو كلية الهنسة جامعة القاهرة