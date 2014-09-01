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منظمة البرلمانات العربية تطلب لقاء «السيسي» لبحث قضايا المنطقة

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منظمة البرلمانات العربية تطلب لقاء «السيسي» لبحث قضايا المنطقة منظمة البرلمانات العربية تطلب لقاء «السيسي» لبحث قضايا المنطقة

الرئيس عبد الفتاح

طلبت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث القضايا العربية الملحة.

وقال الدكتور عبد الله – فى تصريح  اليوم – إن عددا من الدول العربية تمر بأوضاع خطيرة تنذر بتفكيكها إلى دوىلات صغيرة طبقا لخطط استعمارية اجنبية، مما يتطلب التنسيق مع شخصية وطنية كبيرة لها رؤية واضحة لهذه المشاكل مثل الرئيس السيسى.

وأضاف أن كلا من ليبيا وسوريا والعراق واليمن تمر بظروف وأوضاع فى منتهى الخطورة يجب التصدى لها خاصة وأن هذه الأوضاع تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على دول الجوار لها.

وأكد ضرورة الوقوف بكل قوة ضد الجماعات الارهابية ذات التمويل الاجنبى التى تهدد استقرار الأمة العربية مثل “داعش” و “بيت المقدس” وماشابه وان يتم تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك لكل هذه التنظيمات الإرهابية التى تتستر وراء الدين وهو منها براء.

وأشار الدكتور عبد الله إلى أن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تريد أن تقف خلال لقائها والرئيس السيسى على أخر استعدادات لتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية التى بانتهائها تكون مصر قد اتمت تعهداتها ببناء دولة ديموقراطية حديثة موحدة.

أ ش أ

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