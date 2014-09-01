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غداً.. افتتاح المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد العربى للتأمين بشرم الشيخ

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غداً.. افتتاح المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد العربى للتأمين بشرم الشيخ غداً.. افتتاح المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد العربى للتأمين بشرم الشيخ

يفتتح المهندس اشرف سلمان، وزير الإستثمار، نائبا عن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، غداً المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربى للتأمين والذى ينظمة الاتحاد المصرى للتامين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب.

ويشارك فى المؤتمر اكثر من 52 دولة و2000 مدعو من كبار التنفيذين وصناع القرار فى اسواق التأمين المحلية والإقليمية والعالمية ويهدف المؤتمر الى توثيق اواصر التعاون المشترك فى الاسواق العربية.

وقال الهامى القاضى، أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين ومنسق المؤتمر انه سيتم الاحتفال مساء اليوم الاثنين باليوبيل الذهبى للاتحاد العام العربى للتامين بمدينة السلام شرم الشيخ .

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