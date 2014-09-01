تدريب موظفي بلديتي الشارقة والفجيرة لتفتيش المنتجات العضوية

نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة تدريبية عملية بمشاركة 40 موظفاً من بلديتي الشارقة والفجيرة لتطبيق اجراءات التفتيش على المنتجات العضوية وآلية عرضها، هدفت الى تعريفهم بالتشريعات الخاصة بالمنتجات العضوية، وآلية تطبيقها اضافة الى الوثائق الواجب التحقق منها، والشروط الخاصة بعرض المنتجات العضوية في منافذ البيع.

ويأتي تنظيم الورشة انطلاقاً من حـــــرص الوزارة على حماية المستهلك، وضمان أن المنتجات العضوية المعروضة يتم إنتاجها وفق معايير وشروط دولية متعارف عليها.

وتناولت الورشة شرح طرق التفتيش والتدقيق على السجلات والاجراءات المطبقة للتأكّد من مصداقية وجودة المنتج، ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة بهدف حماية المستهلك من الغش ومنع أي تلاعب قد يحصل في عرض المنتجات العضوية في منافذ البيع، وضمان أن ما يعرض متوافق مع الشروط المعمول بها في الدولة.

تعزيز الرقابة

وتعتبر الورشة ضمن سلسلة الورش التي تحرص الوزارة على تنظيمها لتعزيز الرقابة على المنتجات العضوية ومتابعتها للتطورات في مجال التشريعات الدولية المتعلقة بالمنتجات العضوية والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة على تعريفهم بالتشريعات الوطنية الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.

وفي جانب الإنتاج المحلي أطلقت الوزارة مبادرة الزراعة العضوية انطلاقا من استراتيجية الوزارة للحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز سلامة الغذاء.

حيث نظمت الوزارة العديد من البرامج التدريبية النظرية والميدانية لتدريب المزارعين، والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها لتشجيع المزارعين المحليين للتحول لهذا النمط من الزراعة، حيث تمّ توفير مستلزمات الانتاج العضوي للمزارعين بنصف سعر البيع بالأسواق.

ويشمل ذلك الأسمدة العضوية والبذور والمبيدات العضوية، ونتيجة هذه الجهود كانت قد وصلت مساحة الزراعة العضوية الى 4000 هكتار مع نهاية 2013 ويتمّ إنتاج 64 صنفاً من الخضار والطماطم والفلفل وغيرها وهي متوفرة في الأسواق.