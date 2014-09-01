محمد بن راشد يتسلم رسالة خطية لرئيس الدولة من الرئيس اليمني

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".. رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " من فخامة عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة .. تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن .



> وقد تسلم سموه الرسالة خلال استقباله في المكتب التنفيذي بدبي ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي معالي جمال عبدالله السلال وزير الخارجية اليمني الذي نقل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحيات فخامة عبد ربه منصور وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات اطراد التقدم والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.



> وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استمرار دعم دولة الامارات العربية المتحدة التاريخي لليمن الشقيق والجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يحقق وحدة واستقرار وازدهار اليمن.. متمنيا سموه للشعب اليمني دوام التقدم والاستقرار وتحقيق تطلعاته وأهدافه الوطنية.



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي ومعالي أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي .

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