النيابة: لا توجد شبهة جنائية في وفاة مريض «التأمين الصحي» بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، أن المريض الذي لقى مصرعه، أمس الأحد بمستشفى التأمين الصحى، سقط من حجرته بالمستشفى ،مما تسبب في وفاته، ولا توجد شبهة جنائية، طبقاً لتحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نيابة مدينة نصر أول، استمعت إلى أقوال أهالي شاب لقى مصرعه، أمس الأحد، بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.

وقالت والدة المتوفي أمام النيابة، أن نجلها لم ينتحر، وكان مريضاً بالكلى، ويعاني من آلام شديدة وارتفاع دائم فى درجة الحرارة، جعلها تدخله مستشفى التأمين الصحي لعلاجه.

واتهمت والدة الشاب المستشفى بالإهمال مما تسبب في وفاة نجلها مؤكدة أن إدارة المستشفى كانت ترفض مرافقة أي شخص من عائلته له أثناء الليل وتجعله يبات في الغرفة دون مرافق

البداية عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر إخطارا من مستشفى التأمين الصحى يفيد بإلقاء مريض كلى نفسه من الطابق التاسع بالمستشفى ما أدى إلى وفاته على الفور، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.