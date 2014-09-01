ضابط شرطة يصيب فتاة تقدم لخطبتها و ينهى حياة خالها بسبب رفضها الإرتباط به

تمكنت مباحث البحيرة من القاء القبض على ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا،عقب اقتحامه عيادة طبيب بمدينة دمنهور و إصابة فتاة تقدم لخطبتها و قتل خالها بسلاحه الميرى بسبب رفضها الإرتباط به .

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز قسم دمنهور،و كشفت تحريات اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث عن قيام ملازم أول “محمد.ك.ر “ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا بالتقدم لخطبة فتاة تعمل بعيادة طبيب أسنان بمدينة دمنهور ،و فرفضت أسرتها اتمام الخطوبة و قام الضابط بالذهاب إلى الفتاة فى مقر عملها وحدثت مشادة بينهما تدخل على اثرها خال الفتاة،فقام الضابط باطلاق النار من طبنجته الميرى مما تسبب فى مصرع خال الفتاة فى الحال و إصابة الفتاة.

تم نقل الجثة و المصابة إلى مستشفى دمنهور و تمكنت المباحث من القاء القبض على الضابط المتهم و بحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة.