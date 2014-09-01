بالصور.. ضبط متهمين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط سمكري سيارات وعامل يديران ورشة لتصنيع الأسلحة لنارية والاتجار فيها وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمان الي النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطاراً من قسم شرطة الفيوم يفيد بقيام سمكري سيارات وعامل بادارة ورشة لتصنيع الاسلحة والاتجار فيها وبعمل فريق بحث تبين صحة المعلومات وان المتهمان هما احمد خ ا 21 سنة سمكري سيارات ومقيم بمدينة دمو وسبق إتهامه في قضيتين مخدرات وسلاح وهارب من حكم بالسجن 7 سنوات والمتهم الثاني هو محمود ع م 22 سنة عامل سبق اتهامه في قضية مخدرات وتم استهدافهما وضبطهما في ورشة لتصنيع الاسلحة وضبط بحوزتهما فرد خرطوش عيار 16 وطلقات من ذات العيار وفرد خرطوش عيار 12 وطلقات من ذات العيار، وعدة تصنيع أسلحة عبارة عن ماكينات لحام ومثقاب ومجموعة من المبارد و4 ابر ضرب نار، و6 تتك و5 مواسير معدة للتصنيع و7 بنت لحام حديد وصاروخ ومنشارين حدادي و3 بنس و شاكوشان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4255 لسنة 2014 اداري مركز الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.