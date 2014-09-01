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بالصور.. محافظ بورسعيد يبحث تطبيق منظومة البنزين مع مسئولي البترول

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بالصور.. محافظ بورسعيد يبحث تطبيق منظومة البنزين مع مسئولي البترول بالصور.. محافظ بورسعيد يبحث تطبيق منظومة البنزين مع مسئولي البترول

عقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد اجتماعا مع ممثلي الهيئة العامة للبترول وذلك لبحث تطبيق منظومة البنزين الجديدة الكارت الذكي.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “آي فاينانس”، إن الشركة أصدرت 2.3 مليون كارت بنزين ذكي علي مستوي الجمهورية حتي الان خلال المرحلة الأولى من إصدار الكروت الذكية وأكد أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة التحول إلى الكروت الذكية، تستهدف خلق قاعدة بيانات قوية عن مستهلكي المنتجات، ورصد حجم الاستهلاك الحقيقي للسوق المحلي،

وأوضح إن النظام الجديد سيسمح بوجود بنك للمعلومات، عن خروج المنتجات من وإلى المحطات، وعن متوسطات الاستهلاك ومعدلاته الطبيعية، وبالتالي سيتم رصد الكميات التي تزيد عن المعدلات الطبيعية وأماكنها، بما سيسمح للهيئة من التحقيق في الأسباب لمعرفة ما إذا كانت طبيعية أم بسبب تلاعب.

واشار بان هناك لجنة قامت بالمرور علي كافة محطات الوقود ببورسعيد البالغة 29 محطة وتدريب العاملين فيها وحصر كافة الاحتياجات فيها من معدات واجهزة وتحديد المحطات الاكثر كثافة في بورسعيد وبورفواد وكذلك توفي كروت احتياطي.

واكد المحافظ بانة لاتوجد أي ازمات وقود داخل المحافظة بفضل التعاون التام بين مباحث ومديرية التموين وعمل حملات تفتشية دائمة علي كافة المحطات بالاضافة الي تواجد مفتش تمويني علي كل محطة.حضر الاجتماع السكرتير العام والمساعد ومباحث التموين ومدير التموين ومدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

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