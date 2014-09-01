قاضي «خلية الظواهري» يأمر بطرد متهم خارج قاعة المحكمة‎

أمر المستشار محمد شيرين فهمى رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة والتى تنظر وقائع محاكمة 68 متهماً بالقضية المعروفة اعلامياً ب”خلية الظواهرى” المتهم بها محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى بطرد أحد المتهمين خارج قاعة المحكمة لدى قيامه بإثارة الضجيج من داخل قفص الإتهام الزجاجى الذى يمكث بداخله.

جاء ذلك بعدما صاح المتهم أحمد محمود عبد الرحيم بالصياح داخل القفص بشكل فجائى ، مطالباً المحكمة بتوقيع الكشف الطبى عليه لتركيب دعائم طبية بقدمه اليمنى المصابة-على حد قوله- لتطالب المحكمة المتهم بإلتزام الهدوء، وهو الأمر الذى لم يمتثل له المتهم مكرراً طلبه بصوت مرتفع مما استدعى قاضى الجلسة لمخاطبة امن المحكمة بطرد المتهم وإجلائه خارجاً لمتابعة وقائع الجلسة.

وتبين من الكشف الطبى الذى قدمتة النيابة على محمد الظواهرى عدم معاناتة من اى اعراض وان حالتة مستقرة وعلاماتة الحيوية فى معدلاتها الطبيعية وان المتهم داود خيرت يعانى من ارتفاع السكر فى الدم ويتم معالجتة ولكن الحالة الهامة مستقرة

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر