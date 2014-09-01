طاجن الدجاج المغربي اللذيذ

وصفة طاجن الدجاج المغربي وصفة تقليدية مشهورة في المغرب، تقدم كطبق رئيسي لمائدة متميزة.

الطاهية أيناس عاهد زودتنا بالوصفة، جربيها لعزومة مثالية.

المقادير



1 بصلة كبيرة مقطعة جوانح

1 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

5 سن ثوم

12 حبة هيل

2 حبة كبش قرنفل

6 حبات يانسون على شكل نجمة

6 حبات فلفل أسود

2 عود قرفة

1/2 كوب حمص حب

7 فخذ دجاج متبل ب: 1ملعقة صغيرة قرفة، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة كركم، 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة و 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون و 1 ملعقة صغيرة بابريكا، 1ملعقة كبيرة ملح و2 ملعقة كبيرة طحين

1 1\2 كوب ماء أو مرق دجاج

12 حبة زيتون أخضر حامض بدون بذر

12 حبة زيتون أسود بدون بذر

3 ليمونة مخللة

1/2 ملعقة صغيرة زعفران

1 ملعقة كبيرة سكر

1/2 كوب زبيب منقوع بالماء

10 حبات مشمش مجفف

للزينة: فستق حلبي ولوز محمص ورشة بابريكا

الطريقة:

1. نقلي البصل الجوانح بالسمنة والزيت، ثم نضيف الثوم والبهارات، ويترك على النار لمدة 3 دقائق.

2. نضيف الدجاج المدعوك بالبهارات الناشفة كما في المقادير, ويقلى ويقلب على النار لمدة 20 دقيقة ثم نضيف الماء أو المرق مع الحمص الحب.

3. نسكب خليط الدجاج والبصل في الفخارة الخاصة بالفرن ونضيف الليمون المقطع شرائح ونغلق الطبق بورق الألمنيوم (القصدير) جيدا ونضعها بالفرن الحامي جدا لمدة 45 دقيقة.

4. ثم نخفض حرارة الفرن للمتوسط لمدة 30 دقيقة إضافية

5. نضيف الزبيب المنقوع والمشمش والزيتون ورشة البابريكا, ورشة فلفل أسود و نتركها 10 دقائق.

6. نكشف الطاجن بإزالة ورق القصدير ونحمرها

7. قبل التقديم نزين بالفستق الحلبي واللوز المحمص ورشة البابريكا والمزيد من حبات الزيتون.

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