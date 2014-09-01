وصفة مبتكرة من المعكرونة بشرائح الستيك والخضار من إعداد الطاهية إيناس عاهد.

تتميز هذه الوصفة بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على الخضراوات واللحم مما يجعلها وصفة تلائم جميع أفراد العائلة

المقادير:

1/2 باكيت من المعكرونة الرفيعة مسلوقه بماء مملح ومصفّاة

2 حبة جزرشرائح

1 حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح

1 حبة فلفل أحمر مقطعة شرائح

1 حبة فلفل أصفر مقطعة شرائح

نصف كيلو لحم عجل ستيك مقطع بالطول

1علبة ذرة

1علبة فطر

2 معلقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة صلصة المحار

1 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1/2 كوب صويا صوص

3 ملعقة كبيرة خل ابيض

ممكن إضافة خضار أخرى مثل البروكلي والملفوف المقطع شرائح حسب الرغبة



طريقة التحضير:

1. ننقع الستيك بالصويا والخل والنشا لمدة نصف ساعه

2. نقلي اللحم المقطع شرائح رفيعة باستخدام زيت السمسم مع الزيت النباتي ليستوي

3. نضيف الخضار مع الستيك ويقلب لدقائق ثم نقوم بأضافة صلصة المحار على الستيك والخضار

4. في طبق الفرن نضيف الستيك والخضار إلى المعكرونة المسلوقه ونضع معلقه كبيرة صويا صوص عليها وندخلها الفرن لتتحمر مدة 10 دقائق

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