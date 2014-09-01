حلوى الفراولة بالمارشملو لضيافة مميزة طبق مميز تقدميه لتبهري صديقاتك في عزوماتك

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة

المقادير:

½ كوب مارشملو صغير

1كوب فراولة

¼ كوب ماء

3 ملعقة كبيرة سكر

¾ كوب كريمة خفق

لقاع الكؤوس: كوب فراولة مقطعة ومخلوط ب2 ملعقة طعام سكر ناعم و1/2 ملعقة صغيرة فانيلا

طريقة التحضير

1. تخلط الفراولة والماء والسكر والمارشملو على النار ليذوب المارشملو والسكر وتنهرس حبات الفراولة ويترك ليبرد تماما

2. تخفق الكريما وتضاف لمزيج الفراولة البارد بواسطة ملعقة مطاطية وبخفة

3. توزع الفراولة المقطعة المخلوطة بالسكر والفانيلا في قاع الكؤؤوس ثم يضاف مزيج الموس وتبرد 4 مدة ساعات وتقدم باردة

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