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بالصور.. ضبط 20 بندقية خرطوش وألفين طلقة بحوزة مدرس

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بالصور.. ضبط 20 بندقية خرطوش وألفين طلقة بحوزة مدرس بالصور.. ضبط 20 بندقية خرطوش وألفين طلقة بحوزة مدرس

 

المتهم والمضبوطات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 20 بندقية خرطوش و2000 طلقة نارية بقصد الإتجار وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة الاسلحة بقصد الاتحار فيها وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة التى تولت التحقيق .

وأكد مصدر أمني مطلع أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت فى الآونة الأخيرة نشاط بعض العناصر الخطرة التي إعتادت ممارسة الإتجار وترويج الأسلحة والذخائر الغير مرخصة.. وقيام المدعو “عادل ش.م” 30 سنة مدرس, ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.. بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم اثناء قيادته السيارة رقم (ق ب ص 8145) من خلال إحدى الأكمنة المعدة لضبطه بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبحوزته 20 بندقية خرطوش عيار 12 مم، و5 طلقات تركى الصنع، و2000 طلقة لذات العيار، و 2 هاتف محمول، ومبلغ مالى .

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة والذخائر والذخيرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته وإستخدامه للسيارة والهاتفين فى عملية النقل والترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .

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