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بالصور .. ​ضبط 6 قطع سلاح وورشة لتصنيع الأسلحة بأسيوط

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المتهمين الأربعة بتصنيع ال

الأربع متهمين بتصنيع الأسلحة

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطارًا من مركز شرطة البداري باسيوط يفيد ضبط 4 اشخاص وبحوزتهم6 قطع سلاح وورشة لتصنيع الأسلحة .
> حيث تم ضبط كلاً من المدعو “سيد . أ. ت ” فلاح و المدعو “عمر . ج. أ ” فلاح و”محمود . م. ع ” فلاح و” محمد . ع. أ ” عامل ومقيمين الكوم الأحمر لقيامهم بتصنيع الأسلحة النارية المحلية بمسكن الأول كما تم ضبط عدد (5) فرد رصاص محلي وبندقية خرطوش محلية الصنع وخزينة لبندقية آلية و 10 طلقات 39 وعدد (30) ماسور معدة للتصنع و عدد (38) أجزاء سلاح وأدوات التصنيع كاملة.

 

 

 

الأسلحة المضبوطة داخل الورشة

الأسلحة المضبوطة داخل الورشة

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