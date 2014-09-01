أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 36 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالدقهلية

Google+ Print
ضبط 36 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالدقهلية ضبط 36 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالدقهلية

مديرية أمن الدقهلية

شنت مديرية أمن الدقهلية حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة وزارعيها ومتعاطيها خاصة بالطريق العام والمقاهي والكافيتريات. وأسفرت الحملة عن ضبط 36 قضيه مخدرات، 32 إتجار، و 4 تعاطي.

وقد تلقى اللواء محمد الشرقاوى مديرأمن الدقهلية أخطارا من اللواء السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بضبط كل من معتز منصور محمد الطير 22 سنة، ومحمد أحمد عبدالعظيم المندور وشهرته  نبيون 22 سنة بحوزتهما 53 كيس لنبات البانجو المخدر وضبط محمد جمال عبدالمعطي البلتاجي 22 سنة مسجل خطر وبحوزته 14 لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط محمد علي الهواري 35 سنة عامل مسجل خطر بحوزته لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر كماتم ضبط لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر 3 كيلو  بحوزة كلا من سامح السيد السيد الدسوقي شتات 25سنة والسعيد ناجح السعيد الديب 25 سنة اللذان تمكنا من الهرب حال ضبطهما وضبط عبدالعزيز يسري عيد الجيار – وشهرته عبدالعزيز الجيار 21سنة وبحوزته 11  لفافة ورقية من نبات البانجو المخدر وضبط محمد محمد إبراهيم عامر 34سنة وبحوزته 5  لفافة لنبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط تامر فراج رزق عرفات 30 سنة وبحوزته  لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وضبط محمود محمد يحيي محمد 33سنة وبحوزته  90  قرص لعقار ترامادول المخدر وضبط محمد مرسي علي حمزة 38سنة وبحوزته 100 قرص لعقار تامول وضبط محمود أحمد عبده محمود بدرالدين – وشهرته  السريقوس 37سنة  وبحوزته  18  لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وكذا عدد ” 8 ” زجاجة مواد كحولية بيرا استيلا كما تم ضبط حسن محمد حسن عبد الله – وشهرته حسن أبوكلبه 40سنة ومسجل خطر وبحوزته  240  قرص لعقار تامول المخدر وضبط ثروت هشام محمد الحنفي 20 سنة وبحوزته عدد “17″  لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وضبط  شعبان عاطف العدروسي محمد 47 سنة  بحوزته 2  لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وضبط فتحي فتحي زين العابدين جلال 18سنة  كما تم ضبط محمد السيد السعيد السوركي 25سنة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط كلا من حسني الحسيني طه عبد اللطيف 23 سنة وأحمد أحمد فهيم عبدالمقصود 23سنة وبحوزة الأول جوال بلاستك بداخله عدد 3 لفافات كبير الحجم كذا عدد 22 لفافة صغيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر كما تم ضبط كلا من عصام أبوريه السعيد ناصف 24سنة وعابد طه محمد الشحات 22سنة وبحوزة الأول  97 لفافة هيروين وزنت وبحوزة الثاني  53 لفافة هيروين وتم ضبط  محمد بدير إبراهيم الجزار 51سنة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر كما تم ضبط  علي عيد محمد أبو حنين 25سنة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 2.500 كجم وضبط علي أحمد محمد أحمد عابد 21 سنة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر كما تم ضبط حامد حامد علي شحاتة 22سنة وبحوزته  33 لفافة سلوفانية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وضبط محمد عبد الغني محمد السيد 27سنة وبحوزته 5 لفافة من مخدر الهيروين وضبط مصبح إبراهيم وهبة السيد 26سنة عاطل وبحوزته 43 لفافة من مخدر الهيروين وضبط محمود رضا مصطفي محمد عمارة وشهرته الكحلاوي 27سنة مسجل خطر وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر

 

كما تم ضبط كلا من عزت يسري حسين السيد وشهرته عزت الكاشف 24سنة  وبحوزته لفافة كبيرة من نبات البانجو ووليد علي حماد المرسي وشهرته وليد حماد  41سنة وبحوزته لفافة كبير الحجم من نبات البانجو المخدر وضبط سمير محمد رضا إبراهيم 30سنة سائق ومقيم ميت مزاح مركز المنصورة  وبحوزته عدد ” 4 ”  قطع صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وجوده السيد جوده حسانين 32سنة عامل ومقيم ميت مزاح مركز المنصورة  وبحوزته عدد ” 10 ”  قرص لعقار تامول المخدر وضبط أحمد عبد السميع جمعة السيد 20سنة عامل عادي ومقيم شارع الجلاء قسم أول المنصورة وبحوزته عدد 10 أقراص لعقار التامول المخدر وضبط محمد وجيه البسيوني محمد الغندور 30سنة عاطل ومقيم النسايمة مركز المنزلة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وضبط محمد سعد محمد العزبي 33سنة عاطل ومقيم البصراط مركز المنزلة وبحوزته كمية من نبات البانجو وخضر السيد عوض الأدهم 54سنة صياد ومقيم بندر المطرية  مسجل شقي خطر تحت رقم 410 فئة ب فرض سيطرة ونفوذ وبحوزته عدد 52 قطعة حشيش و وليد أحمد محمد أحمد عيسي 25سنة عاطل ومقيم البصراط مركز المنزلة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وضبط مجدي لبيب لبيب السيد 33سنة عاطل ومقيم بندر المنزلة وبحوزته عدد 10 لفافات من نبات البانجو و أحمد إبراهيم علي الشربيني 19سنة عامل ومقيم المنزلة الجديدة مركز المنزلة  وبحوزته كمية من نبلت البانجو المخدر وزنت 1.500 كجم و محمد أحمد عبده أحمد وشهرته محمد الجداوي 35سنة  عاطل ومقيم البصراط مركز المنزلة وبحوزته عدد 10 أقراص لعقار التامول المخدر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا