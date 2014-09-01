ضبط 36 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالدقهلية

شنت مديرية أمن الدقهلية حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة وزارعيها ومتعاطيها خاصة بالطريق العام والمقاهي والكافيتريات. وأسفرت الحملة عن ضبط 36 قضيه مخدرات، 32 إتجار، و 4 تعاطي.

وقد تلقى اللواء محمد الشرقاوى مديرأمن الدقهلية أخطارا من اللواء السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بضبط كل من معتز منصور محمد الطير 22 سنة، ومحمد أحمد عبدالعظيم المندور وشهرته نبيون 22 سنة بحوزتهما 53 كيس لنبات البانجو المخدر وضبط محمد جمال عبدالمعطي البلتاجي 22 سنة مسجل خطر وبحوزته 14 لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط محمد علي الهواري 35 سنة عامل مسجل خطر بحوزته لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر كماتم ضبط لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر 3 كيلو بحوزة كلا من سامح السيد السيد الدسوقي شتات 25سنة والسعيد ناجح السعيد الديب 25 سنة اللذان تمكنا من الهرب حال ضبطهما وضبط عبدالعزيز يسري عيد الجيار – وشهرته عبدالعزيز الجيار 21سنة وبحوزته 11 لفافة ورقية من نبات البانجو المخدر وضبط محمد محمد إبراهيم عامر 34سنة وبحوزته 5 لفافة لنبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط تامر فراج رزق عرفات 30 سنة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وضبط محمود محمد يحيي محمد 33سنة وبحوزته 90 قرص لعقار ترامادول المخدر وضبط محمد مرسي علي حمزة 38سنة وبحوزته 100 قرص لعقار تامول وضبط محمود أحمد عبده محمود بدرالدين – وشهرته السريقوس 37سنة وبحوزته 18 لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وكذا عدد ” 8 ” زجاجة مواد كحولية بيرا استيلا كما تم ضبط حسن محمد حسن عبد الله – وشهرته حسن أبوكلبه 40سنة ومسجل خطر وبحوزته 240 قرص لعقار تامول المخدر وضبط ثروت هشام محمد الحنفي 20 سنة وبحوزته عدد “17″ لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وضبط شعبان عاطف العدروسي محمد 47 سنة بحوزته 2 لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وضبط فتحي فتحي زين العابدين جلال 18سنة كما تم ضبط محمد السيد السعيد السوركي 25سنة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط كلا من حسني الحسيني طه عبد اللطيف 23 سنة وأحمد أحمد فهيم عبدالمقصود 23سنة وبحوزة الأول جوال بلاستك بداخله عدد 3 لفافات كبير الحجم كذا عدد 22 لفافة صغيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر كما تم ضبط كلا من عصام أبوريه السعيد ناصف 24سنة وعابد طه محمد الشحات 22سنة وبحوزة الأول 97 لفافة هيروين وزنت وبحوزة الثاني 53 لفافة هيروين وتم ضبط محمد بدير إبراهيم الجزار 51سنة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر كما تم ضبط علي عيد محمد أبو حنين 25سنة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 2.500 كجم وضبط علي أحمد محمد أحمد عابد 21 سنة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر كما تم ضبط حامد حامد علي شحاتة 22سنة وبحوزته 33 لفافة سلوفانية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وضبط محمد عبد الغني محمد السيد 27سنة وبحوزته 5 لفافة من مخدر الهيروين وضبط مصبح إبراهيم وهبة السيد 26سنة عاطل وبحوزته 43 لفافة من مخدر الهيروين وضبط محمود رضا مصطفي محمد عمارة وشهرته الكحلاوي 27سنة مسجل خطر وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر

كما تم ضبط كلا من عزت يسري حسين السيد وشهرته عزت الكاشف 24سنة وبحوزته لفافة كبيرة من نبات البانجو ووليد علي حماد المرسي وشهرته وليد حماد 41سنة وبحوزته لفافة كبير الحجم من نبات البانجو المخدر وضبط سمير محمد رضا إبراهيم 30سنة سائق ومقيم ميت مزاح مركز المنصورة وبحوزته عدد ” 4 ” قطع صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وجوده السيد جوده حسانين 32سنة عامل ومقيم ميت مزاح مركز المنصورة وبحوزته عدد ” 10 ” قرص لعقار تامول المخدر وضبط أحمد عبد السميع جمعة السيد 20سنة عامل عادي ومقيم شارع الجلاء قسم أول المنصورة وبحوزته عدد 10 أقراص لعقار التامول المخدر وضبط محمد وجيه البسيوني محمد الغندور 30سنة عاطل ومقيم النسايمة مركز المنزلة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وضبط محمد سعد محمد العزبي 33سنة عاطل ومقيم البصراط مركز المنزلة وبحوزته كمية من نبات البانجو وخضر السيد عوض الأدهم 54سنة صياد ومقيم بندر المطرية مسجل شقي خطر تحت رقم 410 فئة ب فرض سيطرة ونفوذ وبحوزته عدد 52 قطعة حشيش و وليد أحمد محمد أحمد عيسي 25سنة عاطل ومقيم البصراط مركز المنزلة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وضبط مجدي لبيب لبيب السيد 33سنة عاطل ومقيم بندر المنزلة وبحوزته عدد 10 لفافات من نبات البانجو و أحمد إبراهيم علي الشربيني 19سنة عامل ومقيم المنزلة الجديدة مركز المنزلة وبحوزته كمية من نبلت البانجو المخدر وزنت 1.500 كجم و محمد أحمد عبده أحمد وشهرته محمد الجداوي 35سنة عاطل ومقيم البصراط مركز المنزلة وبحوزته عدد 10 أقراص لعقار التامول المخدر