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اليوم .. محاكمة أربعة إرهابيين قاموا باختطاف أجانب بالجزائر

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اليوم .. محاكمة أربعة إرهابيين قاموا باختطاف أجانب بالجزائر اليوم .. محاكمة أربعة إرهابيين قاموا باختطاف أجانب بالجزائر

تبدأ محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء محاكمة أربعة إرهابيين قاموا بالمشاركة فى اختطاف مجموعة من السياح أغلبهم من الألمان فى عام 2003 فى صحراء الجزائر.

وقد وجهت سلطات التحقيق الجزائرية للمجموعة الإرهابية عدة اتهامات من بينها المشاركة فى اختطاف سياح ألمان والانخراط فى جماعة إرهابية مسلحة والتقتيل، بالإضافة إلى الاعتداء على سجن منطقة تازولت بمدينة باتنة الواقعة شرق الجزائر وتهريب 1200 سجين.

وصرح مصدر قضائى جزائرى، بأن وقائع القضية بدأت بعد تسليم المتهمين لأجهزة الأمن الجزائرية من طرف سلطات أجنبية (نيجر وتشاد ومالى)، حيث تم إيقافهم.

وأوضح أن المتهمين الذين ينتمون لمختلف الكتائب الإرهابية المتمركزة بجبال مدن باتنة والجلفة وتبسة بشرق الجزائر، حيث اعترفوا أثناء التحقيق أنهم شاركوا فى عملية اختطاف السياح الألمان تحت قيادة القيادى فى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى عبد الرزاق البارا.

وأكد المتهمون فى هذا الصدد أنهم انتقلوا رفقة الرهائن الأجانب إلى غاية الحدود المالية، حيث كانوا حاضرين حينما تفاوض البارا مع السلطات الألمانية داخل الأراضى المالية، حيث وافق على تسليمهم الرهائن مقابل خمسة ملايين يورو.

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مصر 365