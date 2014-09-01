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واشنطن تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرارها مصادرة أراض بالضفة الغربية

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طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالتراجع عن قرارها الذي أصدرته، الأحد، الخاص مصادرة أراض بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك أنه يؤثر بالسلب على جهود السلام.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الاثنين، إن الولايات المتحدة ترى أن إعلان إسرائيل مصادرة أراض لاحتمال بناء مستوطنة عليها في الضفة الغربية المحتلة أمر يؤثر «سلبا» على جهود السلام، ودعا الإسرائيلية إلى إلغاء هذا القرار.

وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، قائلاً: «أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني.. هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان، وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها أمر سلبي يؤثر على هدف إسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين»، مشيرًا بقوله: «نحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار».

كانت إسرائيل أعلنت الأحد مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عامًا، وقال مسؤول فلسطيني إنها قد تؤدي إلى مزيد من اشتعال الموقف بعد حرب غزة. وأعلنت إسرائيل نحو 988 فدانًا في تجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني قرب بيت لحم «أملاكًا عامة».

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