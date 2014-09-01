أكبر معمرة في العالم تكشف سر بقائها على قيد الحياة لمدة 127 عاما

كان عمرها 21 عاما عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، وكانت 75 عاما وقت اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، واقتربت من الـ100 عاما عند سقوط جدار برلين.

وحسب صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، الإثنين، تحتفل العجوز المكسيكية، لياندرا بيكيرا لومبريراس، بحصولها على لقب أكبر معمرة في العالم، مضيفة أن أقاربها وأصدقائها يقولون أن سر بقائها على قيد الحياة لمدة 127 عام يرجع إلى عشقها للشوكولاتة.

وأما سر طول عمرها فهو تناولها الشوكولاتة والنوم العميق لأيام متواصلة في بعض الأحيان، وفقاً لما قالته إحدى حفيداتها.

ورغم تأكيدات حفيداتها بموعد ميلادها في 31 أغسطس من عام 1887، إلا أن موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية لا تستطيع تسجيل قيدها، لأنها فقدت شهادة ميلادها أثناء انتقالها من المنزل منذ 40 عاما.

ولكن صحيفة «هوريزونتي» المكسيكية قالت إن لياندرا، التي كانت تعمل خياطة، أنجبت 5 أطفال دون زواج، مضيفة أنها شهدت وفاة أحفادها خلال سنوات حياتها الطويلة، وعلى ما يبدو فإن لديها أكثر من 100 حفيد.