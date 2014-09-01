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وزير إسرائيلي: نزع سلاح غزة هو السبيل الوحيد لهدوء طويل المدى

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شدد وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، على «ضرورة نزع سلاح» حركة «حماس»، داعيًا الإسرائيلية إلى دعم السلطة الفلسطينية، وأن تعمل على عقد قمة دولية حول غزة.

وزعم لابيد، في تصريح نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني الاثنين، بقوله: «حققنا إنجازات عسكرية كبيرة في غزة، ونعمل حاليًا على الانتقال إلى الصعيد الدبلوماسي»، وأضاف أن «وقف إطلاق النار يعد فقط بداية لمرحلة مقبلة، حيث أن تجريد قطاع غزة من السلاح هو المعيار الوحيد الذي سيتحقق بموجبه هدوءا طويل المدى».

وأضاف الوزير الإسرائيلي: «لم، ولن نسمح بأن يكون وقف إطلاق النار مجرد بداية لعد تنازلي لجولة قادمة من إطلاق النار.. حماس تعرف الثمن الذي دفعته وتعرف الثمن الذي ستدفعه إذا أطلقت النار مجددا»، داعيًا إلى عقد قمة دولية حول غزة، للتركيز على ضمان إعادة تأهيل القطاع جنبًا إلى جنب مع نزع سلاحها.

وزعم لابيد أن القادة الأوروبيين والأمريكيين أبدوا تأييدهم لفكرة نزع سلاح «حماس»، لافتًا بقوله: «نحن الآن بحاجة إلى العمل معهم، ومع العالم العربي، لجعل ذلك حقيقة واقعة».

وطالب الوزير الإسرائيلي بمنح السلطة الفلسطينية مزيدًا من الصلاحيات بغية أن يساهم ذلك في تسهيل استئناف محادثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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