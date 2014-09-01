10 ملايين دولار هدية الأميرة ديانا للأمير هاري في عيد ميلاده

كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن الأمير Harry سيتلقى الأسبوع القادم 10 ملايين دولار من إرث والدته الأميرة الراحلة Diana، وهو المبلغ الذي كانت قد أوصت قبل وفاتها أن يُمنح لإبنها عند بلوغه سن الثلاثين.

وفي العام 2012، كان الأمير William قد تلقّى المبلغ نفسه بمناسبة عيد ميلاده الـ 30، لكن المبلغ الذي سيحصل عليه شقيقه الآن ستكون قيمته أكبر، بسبب الفوائد المتراكمة.

ولفت المصدر نفسه إلى أن هذه الأموال هي من الصناديق الإئتمانية التي تركتها الأميرة قبل وفاتها عام 1997، في حادث سير مأساوي.

وإلى جانب الإرث المادي الذي تركته، أوصت الليدي Diana أن يتم تسليم جميع فساتينها ومن ضمنهم فستان زفافها، إلى أولادها بالتساوي بعد تخطيهم الثلاثين عاماً.