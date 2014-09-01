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بالصور: كارول سماحة مختلفة ومتجددة فى كليب "سهرانين"

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بالصور: كارول سماحة مختلفة ومتجددة فى كليب "سهرانين" بالصور: كارول سماحة مختلفة ومتجددة فى كليب "سهرانين"

الإثنين 01-09-2014 14:30

فاجأت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بكل ما هو جديد ومختلف فى أحدث كليباتها "سهرانين" والذى أطلقته منذ ساعات ، حيث إستطاعت كارول من خلال الكليب وبعدسة المخرج Thierry vergnes أن تقدم عملا فنيا مختلفا عما تم تقديمه فى كليباتها السابقة التى تعاونت فيها مع Thierry ، والتى تتمثل هذه المرة فى تلك اللوحة الفنية الإستعراضية القصيرة التى قدمتها كارول المليئة بالحركة والحيوية والنشاط والسرعة ، وهو ما أضفى صورة ممتعة إلى جانب كلمات ولحن وتوزيع الأغنية المميز.
الأغنية كتبت كلماتها كارول ولحنها محمد رحيم ووزعها سليمان دميان وأخرجها Thierry vergnes، وقد تم تصوير الكليب بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة وإستغرق التصوير 24 ساعة.

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