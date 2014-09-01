ماذا قالت الراقصات عن انطلاق برنامج زميلتهن دينا؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

ساعات قليلة وتستقبل شاشة قناة "القاهرة والناس" المصرية لمالكها طارق نور برنامج "الراقصة" للراقصة دينا، والذي يشاركها في لجنه تحكيمه كل من الفنانة التونسية فريال يوسف والسينارست تامر حبيب.

البرنامج واجه من قبل دعوى قضائية من قبل المحامي عبد الحميد شعلان لإيقافه، لأنه من وجه نظره يشجّع على تخريج جيل جديد من الراقصات.

ولكن ما رأي زميلات دينا الراقصات السابقات في انطلاق هذا البرنامج؟

تقول الراقصة نجوى فؤاد لـ"سيدتي نت" إنها تتمنى أن يكون البرنامج على نحو لائق مثل برنامج "هزي يا نواعم"، الذي كان عضو لجنة تحكيمه قبل سنوات مع المخرج سيمون أسمر، وكان راقيا ومحترما وبعيدا تماماَ عن الابتذال، موضحة أن لجنة التحكيم في برنامج "الراقصة" تجعلنا نستبشر خيرأ.

أما الراقصة المعتزلة زيري مصطفى فقالت إنها بالطبع تشجع وجود جيل جديد من الراقصات، خوفاً من اندثار المهنة وتتمنى أن يكون هناك حيادية واختيارات صحيحة في البرنامج، وأشارت إلى إنها سعيدة لأن البرنامج سيحيي ذكرى عدد من الراقصات الشرقيات القديمات فمعظمهن مهضوم حقهن.

وقالت الراقصة لوسي إنها سعيدة جدا بفكرة البرنامج وهي جديدة من نوعها وناشدت القائمين على البرنامج الدقة في الاختيار، وهمست في أذن كل راقصة جديدة أن تحافظ على الرقص الشرقي وتاريخ هذا الفن الراقي المحترم.

أخيرا قالت الراقصة فيفي عبده إنها ترفض تماما الهجوم على برنامج "الراقصة" قبل عرضه حتى، موضحة أن قناة "القاهرة والناس" ولجان التحكيم يعرفون جيدا أن الملايين ستشاهدهم لذا هي على يقين أن البرنامج سيكون محترماً، وأدانت النظرة الدونية للبرنامج قائلة "كما أن هناك برامج لاكتشاف أصوات جديدة، فلا بد أيضاً أن يكون هناك برنامجا لاكتشاف راقصات جديدات وتمنت فيفي أن يكون البرنامج على مستوى تاريخ الرقص الشرقي."

أما عن رأي خبراء الإعلام في مثل هذه النوعية من البرامج فقالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام بجامعة أكتوبر سابقا، إن الهدف الأساسي من مثل هذه البرامج هو الربح المادي فقط وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة ومن ثم الحصول على نسبة إعلانات كبيرة، وأشارت إلى أنها مع احترامها لمهنة الرقص إلا أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب برامج توعية وليس برامج لاكتشاف راقصات جديدات فالوقت لا يسمح نهائياً.