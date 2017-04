مادونا تؤلف أغنية موجّهة إلى الليدي غاغا

سرّبت أغنية النجمة العالمية Madonna الجديدة "Two Steps Behind Me" من ألبومها الجديد، الذي تعمل على الانتهاء منه، والذي يحمل عنوان "Heartbreaking City".

واللافت في الأغنية أنها موجّهة بشكل غير مباشر إلى النجمة العالمية Lady Gaga، إذ إن Madonna تعتبر أنّها تقلّدها وتحاول أن تسرق شخصيّتها، ما جعلها تصفها بأنّها "copy cat".

وتقول كلمات الأغنية: "إنّها كالقطة تقلّدها، وإنها تستطيع أن تصفها بأنّها فتاة جميلة، ولكن سرقة صفاتها هو عمل سيّء، هل درستني جيداً؟ ولكنك لن ترتقي إلى مرتبتي أبداً، برغم أنك ترغبين بشدة في ذلك، مَن سيُساعدك في الخروج من أوهامك. من الممكن أن تجرّبي فعل أيّ شيء، لكنك لن تكوني أبداً مثلي".

وتقول كلمات الأغنية أيضاً: "من الممكن أن تسيري مثلي أو تتحدّثي مثلي، لكنّك ستظلّين دائماً على بعد خطوتين ورائي".

يُذكر أنّ Lady Gaga كانت قد صرّحت خلال العام الماضي إلى إحدى المجلات بأنّها تتمنّى أن تُصبح جيّدة جداً مهنياً، كي تستطيع ركل Madonna خارج الوسط الفني.

