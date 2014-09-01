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حصة تهدي "المستحيل" بمناسبة فوز حمدان بن محمد بلقب بطولة العالم للقدرة

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حصة تهدي "المستحيل" بمناسبة فوز حمدان بن محمد بلقب بطولة العالم للقدرة حصة تهدي "المستحيل" بمناسبة فوز حمدان بن محمد بلقب بطولة العالم للقدرة

الثلاثاء 02-09-2014 15:52

بمناسبة فوز الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بذهبية بطولة العالم للقدرة، سجلت الفنانة الإماراتية حصة أغنية خاصة أهدتها للجمهور من خلال الإذاعات حملت عنوان "المستحيل" تعاونت في كلماتها مع الشاعر الإماراتي علي الخوار، وتصدى لتلحينها الإماراتي خطاف. وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو الإماراتي إبراهيم السويدي، والتي قالت في مقدمتها:
الخيل.. والليل .. والميدان .. والقدره
والشعر والطيب والأمجاد تشهد لك
يا شيخ كل انتصارٍ بك عرف قدره
والفوز ما فاز يا حمدان من قــبلك...
ثم قامت حصة بختام الأغنية والقصيدة المكتوبة خصيصاً بمناسبة الفوز الذي أهداه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، معتبرة إياه تتويجاً إماراتياً جديداً يضاف الى جانب الإنجازات الأخرى في الفروسية، وقالت:
فزاع .. والفخر باسمك لاقين فخره
والمجد يعتز بك .. والعز يرجع لك
والشاعر اللي وهب لجل الشعر عمره
يعجز عن أوصاف واحد في العرب مثلك
هذا وأعربت حصة عن اعتزازها بالإنجاز الإماراتي الذي جاء بجهود الشيخ فزاع بالبطولة العالمية، وقالت: "أشعر بالاعتزاز والتميز مع كل فوز أو تفوق إماراتي في جميع المجالات، وهذا أمر يؤثر بنا ويزيد من طموحنا المتمكن والمتربع بالمركز الأول دون غيره، والحمد لله على هذا الفوز في سباق القدرة الذي كانت البصمة الإماراتية واضحة وذهبية نشكر ونعتز بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي".

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