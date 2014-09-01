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بعد 4 أعوام كيت مارا تنفصل عن ماكس مينغيلا

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الإثنين 01-09-2014 16:25

بعد علاقة متقطعة استمرّت 4 أعوام، انفصلت الممثلة Kate Mara عن حبيبها Max Minghella.
Kate ، البالغة من العمر 31 عاماً، وحبيبها الممثل Max، البالغ من العمر 28 عاماً، تواعدا منذ عام 2010.
واللافت في هذه الانفصال أنّ الثنائي رُصد مؤخّراً وهما يشبكان يداً بيد، وبديا في غاية السعادة، ما يجعل فكرة الانفصال النهائيّ صعبة التصديق.
يُذكر أنّ Kate Mara كانت على علاقة سابقاً بالممثل Charlie Cox، بينما Max Minghella كان على علاقة بعارضة الأزياء Leigh Lezark.

 

 

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