أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما حقيقة مرض عباس النوري ووجوده في المستشفى؟

Google+ Print
ما حقيقة مرض عباس النوري ووجوده في المستشفى؟ ما حقيقة مرض عباس النوري ووجوده في المستشفى؟

الإثنين 01-09-2014 16:27

أكّد الفنان والمخرج الشّاب ميّار النوري، نجل الفنّان السوري عبّاس النوري، أنّ والده بخير وصحّته جيدة، وأنّ ما نُشر حول عبر إحدى الحسابات المزوّرة على "فيسبوك"، حول تواجده في المستشفى كذباً وعار عن الصّحة.
وطلب المخرج الشّاب من كل أصدقائه التّبليغ عن الحساب المزوّر الذي يحمل اسم والده، مؤكّداً انّ الموضوع أصبح مزعجاً وزاد عن حدّه.
بدورها، كذّبت الفنّانة شكران مرتجى أيضاً خبر تواجد عبّاس النوري في المستشفى، وكتبت عبر صفحتها الشّخصيّة على "فيسبوك"، "كذب وصفاقة وتفاهة، والأستاذ عباس بصحة جيدة الحمدلله و بالعلامة هلق عم يشرب قهوة عالبرندة، وأرجو التبليغ عن الصفحة".
وعلى صعيد آخر، كانت آخر مشاركات الفنّان عبّاس النّوري في فيلم "طابة أمل" من إخراج لنجله ميّار النّوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي