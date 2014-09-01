ما حقيقة مرض عباس النوري ووجوده في المستشفى؟

أكّد الفنان والمخرج الشّاب ميّار النوري، نجل الفنّان السوري عبّاس النوري، أنّ والده بخير وصحّته جيدة، وأنّ ما نُشر حول عبر إحدى الحسابات المزوّرة على "فيسبوك"، حول تواجده في المستشفى كذباً وعار عن الصّحة.

وطلب المخرج الشّاب من كل أصدقائه التّبليغ عن الحساب المزوّر الذي يحمل اسم والده، مؤكّداً انّ الموضوع أصبح مزعجاً وزاد عن حدّه.

بدورها، كذّبت الفنّانة شكران مرتجى أيضاً خبر تواجد عبّاس النوري في المستشفى، وكتبت عبر صفحتها الشّخصيّة على "فيسبوك"، "كذب وصفاقة وتفاهة، والأستاذ عباس بصحة جيدة الحمدلله و بالعلامة هلق عم يشرب قهوة عالبرندة، وأرجو التبليغ عن الصفحة".

وعلى صعيد آخر، كانت آخر مشاركات الفنّان عبّاس النّوري في فيلم "طابة أمل" من إخراج لنجله ميّار النّوري.