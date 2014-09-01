كيف أمضى أمير وآزاد إجازة الصيف بعد طلاقهما؟

بعد أن فاجأ الثنائي التركي الممثل مراد يلدريم الشهير بأمير في"عاصي" والممثلة بورتشن ترزي أوغلو الشهيرة بآزاد إبنة الخال رامز في "إيزل" جمهورهما التركي بطلاقهما بعد ست سنوات زواج وعشق متقد دون كشف أسباب الطلاق للإعلام، أمضى الزوجان السابقان إجازة صيف مختلفة بعد شهر على انفصالهما، فتوجه مراد يلدريم مع مجموعة قليلة من أصدقائه لأداء مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة، ونشر أصدقاؤه صور صديقهم مراد بملابس الإحرام البيضاء في حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام) ، ولم ينشرها هو شخصياً بحسابه الخاص، بينما أمضت زوجته السابقة بورتشن إجازتها الصيفية على ساحل إيجه مع مجموعة أصدقاء كان من بينهم أنجين أوزتورك الشهير بالأمير سليم الثاني وجانسو ديري الشهيرة بفيروزة.

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