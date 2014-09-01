أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

​​أمن أسيوط يحرر محاضر “كسر أقفال وإزالة الشمع” لمحال مخالفة بأبنوب

Google+ Print
​​أمن أسيوط يحرر محاضر “كسر أقفال وإزالة الشمع” لمحال مخالفة بأبنوب ​​أمن أسيوط يحرر محاضر “كسر أقفال وإزالة الشمع” لمحال مخالفة بأبنوب

اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط

قام أفراد الأمن بأسيوط بتحرير محاضر كسر أقفال وإزالة الشمع لمحال مخالفة بمركز أبنوب.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، اخطارا من هانى عويس، مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد قيام ضباط مركز الشرطة بتحرير محاضر لأصحاب المحل المخالفة والذين سبق أن تم إغلاق محالهم وهم “حسين . ف . ع ” محل بيع قطع غيار سيارات وورشه لاصلاح السيارات بالعماره 20 والعماره 21 بحي الشيخ حسن حرر له محضر غلق رقم 2057/2014 ورقم محضر شرطه 3034 لسنة 2014 وقام بكسر الاقفال والشمع الاحمر وتم تحريرجنحه كسر اقفال وشمع احمر رقم 4788 لسنة 2014 وتم اليوم غلق المحل بالشمع الاحمر للمره الثانيه ،و” عرفات . ع . م ” محل لبيع الدواجن وصدر له قرار غلق رقم 2057/2014وحرر له محضر شرطه رقم 3035لسنة 2014 وقام بكسر الاقفال وحررت له جنحه كسر الشمع الاحمر رقم 4788 لسنة 2014 وتم اليوم غلق المحل بالشمع الاحمر للمره الثانيه 

،و” احمد .خ . ز ” محل ماكولات وتجهيز بالباب الخلفي تحرر له محضر رقم 2057 لسنة 2014 ومحضر شرطه رقم 3064/2014 وقام بكسر الاقفال وتحرر له محضر كس الاقفال والشمع الاحمر اليوم رقم 4788لسنة 2014وذللك للمره الثانيه.

وجار استكمال الإجراءات القانونية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا