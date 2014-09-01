​​أمن أسيوط يحرر محاضر “كسر أقفال وإزالة الشمع” لمحال مخالفة بأبنوب

قام أفراد الأمن بأسيوط بتحرير محاضر كسر أقفال وإزالة الشمع لمحال مخالفة بمركز أبنوب.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، اخطارا من هانى عويس، مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد قيام ضباط مركز الشرطة بتحرير محاضر لأصحاب المحل المخالفة والذين سبق أن تم إغلاق محالهم وهم “حسين . ف . ع ” محل بيع قطع غيار سيارات وورشه لاصلاح السيارات بالعماره 20 والعماره 21 بحي الشيخ حسن حرر له محضر غلق رقم 2057/2014 ورقم محضر شرطه 3034 لسنة 2014 وقام بكسر الاقفال والشمع الاحمر وتم تحريرجنحه كسر اقفال وشمع احمر رقم 4788 لسنة 2014 وتم اليوم غلق المحل بالشمع الاحمر للمره الثانيه ،و” عرفات . ع . م ” محل لبيع الدواجن وصدر له قرار غلق رقم 2057/2014وحرر له محضر شرطه رقم 3035لسنة 2014 وقام بكسر الاقفال وحررت له جنحه كسر الشمع الاحمر رقم 4788 لسنة 2014 وتم اليوم غلق المحل بالشمع الاحمر للمره الثانيه

،و” احمد .خ . ز ” محل ماكولات وتجهيز بالباب الخلفي تحرر له محضر رقم 2057 لسنة 2014 ومحضر شرطه رقم 3064/2014 وقام بكسر الاقفال وتحرر له محضر كس الاقفال والشمع الاحمر اليوم رقم 4788لسنة 2014وذللك للمره الثانيه.

وجار استكمال الإجراءات القانونية .