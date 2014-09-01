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بدء نظر استئناف 39 متهماً بـ” أحداث مصر القديمة”

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بدء نظر استئناف 39 متهماً بـ” أحداث مصر القديمة” بدء نظر استئناف 39 متهماً بـ” أحداث مصر القديمة”

بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف القديمة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة نظر الإستئناف المقدم من 39 متهماً على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين على خلفية احداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة، حيث من المقرر ان تنعقد وقائع الجلسة بداخل غرفة المداولة المجاورة لقاعة المحكمة.

كانت محكمة جنح مصر القديمة قد عاقبت 39 متهمًا بالحبس عامين وقضت ببراءة 9 اخرين من معارضى السلطة وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة.

يذكر أن نيابة مصر القديمة قد قررت برئاسة المستشار تامر العربى، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 48 متهمًا من معارضى السلطة في أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة بين عناصر الإخوان من جانب وقوات الأمن والأهالي من الجانب الآخر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على قوات الأمن، في منطقة أثر النبى، وإمام مسجد عمرو بن العاص

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