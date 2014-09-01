الأهلي يناقش رمضان صبحي في قرار إيقافه دوليا

يعقد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي جلسة مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لمناقشته في أسباب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه دوليا.

وعاقب اتحاد الكرة صبحي بإيقافه دوليا، وحرمانه من السفر مع المنتخب الأوليمبي إلى المغرب، بسبب قيامه بالتعدي على حكم مباراة منتخب الشباب أمام الكونجو.

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وفشل منتخب الشباب في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2015 رغم الفوز على الكونجو 2-1 في القاهرة، بسبب الخسارة في مباراة الذهاب 2-0.

واعترض لاعب الأهلي على حكم اللقاء عقب المباراة بشكل مبالغ فيه، وهو ما دفع اتحاد الكرة لإيقافه عن اللعب دوليا.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن جمعة سيعقد جلسة مع رمضان صبحي يوم الثلاثاء، للتعرف على حقيقة الموقف.

ولم يشر الموقع الرسمي للأهلي إلى أي عقوبات قد توقع على اللاعب الشاب.