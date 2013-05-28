مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى: بدأنا فى تحويل مجرى النيل قبل موعده بـ 3 أشهر

قال سمنياوا بقلي، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات للتليفزيون الرسمي الإثيوبي، إن تحويل مجرى نهر النيل، الذي قررت أديس أبابا البدء فيه الثلاثاء، كان مقررًا أن يبدأ في سبتمبر المقبل «إلا أننا تمكنّا من إنجاز المهمة قبل موعدها».

وأكد «بقلي» أن «كافة الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل». واعتبر أن تلك الخطوة تأتي «إيذانًا بعملية البدء الفعلية في مشروع بناء سد نهضة إثيوبيا»، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد هي «مرحلة متقدمة في هذا المشروع».

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن «يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق يوم تاريخي، سينحت في ذاكرة الإثيوبيين».

وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم)، بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام منجستو هيلي ماريام، في 28 مايو 1991.