أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى: بدأنا فى تحويل مجرى النيل قبل موعده بـ 3 أشهر

Google+ Print
مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى: بدأنا فى تحويل مجرى النيل قبل موعده بـ 3 أشهر مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى: بدأنا فى تحويل مجرى النيل قبل موعده بـ 3 أشهر

قال سمنياوا بقلي، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات للتليفزيون الرسمي الإثيوبي، إن تحويل مجرى نهر النيل، الذي قررت أديس أبابا البدء فيه الثلاثاء، كان مقررًا أن يبدأ في سبتمبر المقبل «إلا أننا تمكنّا من إنجاز المهمة قبل موعدها».

وأكد «بقلي» أن «كافة الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل». واعتبر أن تلك الخطوة تأتي «إيذانًا بعملية البدء الفعلية في مشروع بناء سد نهضة إثيوبيا»، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد هي «مرحلة متقدمة في هذا المشروع».

من جانبه، قال المتحدث باسم الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن «يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق يوم تاريخي، سينحت في ذاكرة الإثيوبيين».

وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم)، بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام منجستو هيلي ماريام، في 28 مايو 1991.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة