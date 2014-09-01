أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مجلة ألمانية : أمريكا تتنصت على الحكومة التركية

Google+ Print
مجلة ألمانية : أمريكا تتنصت على الحكومة التركية مجلة ألمانية : أمريكا تتنصت على الحكومة التركية

ارشيفية

كشفت مجلة “ديرشبيجل” الألمانية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الماضي النقاب عن قيام وكالة الأمن القومي الأمريكي بالتنصت على تركيا، حليفتها في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن طريق وحدات استخباراتية أقامتها في كل من أنقرة واسطنبول للتعرف على اتجاهات وأهداف السياسة الخارجية التركية.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة راديكال اليسارية التركية اليوم الإثنين نقلا عن المجلة الألمانية أن وحدات التجسس الأمريكية كانت أيضا تهدف لجمع معلومات استخباراتية في 18 ملفا، وعلى رأسها الجيش وأمن الطاقة وخطوات مكافحة الإرهاب.

كما أكدت دير شبيجل أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصتت أيضا على روسيا وجورجيا وسوريا عن طريق مكاتبها الاستخباراتية بأنقرة واسطنبول.

وتتجه الأنظار – حسب الصحيفة التركية – إلى موقف التركية تجاه الولايات المتحدة تزامنا مع توجه أنقرة لإصلاح علاقاتها مع ألمانيا عن طريق اتفاق جهازي مخابرات البلدين، وخاصة بعد تعالي أصوات واستياء أحزاب المعارضة وانتقادات بعض وزراء حكومة العدالة والتنمية لموقف جهاز المخابرات التركي الذي سمح بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنصت على تركيا دون اتخاذ أي خطوات استخباراتية ضد ألمانيا.

وتوصلت تركيا وألمانيا لاتفاق على عقد رؤساء جهازي المخابرات التركية والألمانية لقاء خلال الفترة القادمة لمناقشة المزاعم الواردة بصدد تنصت جهاز المخابرات الألماني على تركيا.

كانت مجلة دير شبيجل واسعة الانتشار بألمانيا قد كشفت الشهر الماضي أن جهاز الاستخبارات الألماني (بي إن دي) قد تجسس على تركيا، مضيفة أن الحكومة الألمانية اتخذت من تركيا مركزا رسميا للاستطلاع منذ عام 2009 وحتى الآن.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي