محلب يفتتح أعمال مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الخميس

أعلنت السفيرة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاسبق ورئيسة مجلس امناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوچيا أن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء سوف يفتتح اعمال مجلس امناء الجامعة الخميس المقبل .

وقالت فايزة أبو النجا فى تصريحات اليوم الاثنين أنه سيكون باستقبال رئيس الوزراء اعضاء مجلس الامناء المصريين واليابانيين ، وبحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي ، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي ، والسفير كاجاوا سفير اليابان الجديد في القاهرة ، والدكتور احمد الجوهري الرئيس الجديد للجامعة .

ويمثل الجانب الياباني في مجلس الامناء كيوشي كوديرا نائب رئيس هيئة التعاون الدولي ، ونائب رئيسة مجلس الامناء ، وكذلك رؤساء ثلاث من اكبر الجامعات اليابانية والمعاهد العلمية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوچيا فضلا عن تمثيل لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والتعليم العالي في البلدين ، بالاضافة الي الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي ، والدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية.

وأوضحت ابو النجا أن الجامعة المصرية اليابانية تعد نموذجا فريدا لكونها مشروعا قوميا مملوكا للدولة وليست جامعة خاصة ، وهي جامعة ذات شراكة اجنبية في الادارة والمناهج والتمويل ، ويحكمها قانون خاص بها ومجلس الامناء هو السلطة المختصة بإدارة شئون الجامعة ، وهي الجامعة الوحيدة من نوعها التي وافقت الحكومة اليابانىة بعد فترة تفاوض بدأت في2004 وامتدت الي 2009علي انشائها والشراكة فيها مع اي دولة اجنبية .

وأشادت بإفتتاح المهندس ابراهيم محلب لاعمال مجلس امناء الجامعة ، وقالت إنه يمثل رسالة دعم قوية وواضحة من الحكومة المصرية للجامعة التي منحها مجلس الوزراء مؤخرا الشخصية الاعتبارية ، كما انهت اجهزة الدولة اجراءات تخصيص الارض التي سيقام عليها المقر الدائم للجامعةعلي مساحة ٢٠٠ فدان في برج العرب ، وجاري الانتهاء من اجراءات بداية دراسة البكالوريوس بدءا من عام 2017 ، حيث اقتصرت الدراسة منذ بدء نشاط الجامعة في 2009 علي الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه .

أ ش أ